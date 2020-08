Bundesliga: Der nächste Tag X für den SV Mattersburg

Jede Sekunde zählt in diesen Tagen. Schon am Donnerstag wird der Senat 5 die Entscheidung treffen, ob der SVM in der ersten Liga bleibt, oder ihm wegen verfehlter Kriterien (Auskunft über Finanz- und Personallage, Sanierungsverfahren) die Bundesliga-Lizenz verweigert wird. Um den Fortbestand des Clubs im Profifußball zu sichern, braucht es allerdings frisches Geld - wohl in Form eines Großinvestors. Interessenten aus dem Ausland soll es dem Vernehmen nach geben, Gerüchte über prominente Namen wie den US-amerikanischen Barnsley-Besitzer Chien Lee und den ungarischen Medienunternehmer Lorinc Meszaros verdichteten sich bis jetzt nicht.