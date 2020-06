Das Spiel der Austria bleibt Stückwerk

Hätte es noch eines Spiegelbildes für die Herbstsaison bedurft, den Austrianern wurde es gegen Salzburg vorgehalten. Das Spiel der Wiener bleibt Stückwerk, eine Unvollendete. Eine Halbzeit hui, nach dem Wechsel pfui. Ein 2:0 aus der Hand gegeben, um anschließend mit leeren Händen da zu stehen. Wieder einmal. Zum x-ten Male versuchte man, das Positive im Negativen zu finden und heraus zu streichen.

Abermals schüttelten die Akteure in den Katakomben der Generali Arena die Köpfe, konnten sich das Geschehene so recht nicht erklären. Seit Monaten wirken die Wiener ratlos. Sie verwiesen auf eine tolle erste Hälfte, in der man Salzburg dominierte. Dumm nur, dass es dafür keine Punkte gab. Und die benötigen die Austrianer dringend, weil der Abstand in Richtung Tabellenspitze immer größer wird. Im abschließenden Heimspiel gegen Grödig kommenden Samstag muss nun ein Sieg eingefahren werden, damit der Winterschlaf kein unruhiger wird.

Die Austria will in den Europacup, da kann man die eigene mäßige Leistung des Herbstes nicht schön reden mit dem Verweis auf eine ausgeglichene Liga, in der noch fünf Vereine um die internationalen Startplätze kämpfen. Trainer Gerald Baumgartner wiederholt sich in seinen Aussagen: „Natürlich haben wir Druck. Die ganze Saison schon nach dem schwachen Start.“