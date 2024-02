Turbulenzen bei der Austria: Der große Widerspruch in Violett

Alle Jahre wieder. Da grüßt nicht das Murmeltier, sondern das Finanzloch bei der Wiener Austria knapp vor dem Lizenzierungsprozess. Da spannen sich die Nerven an, wird Geld gezählt und, wenn nötig, zugeschossen, werden Zusagen verschriftlicht und der Bundesliga vorgelegt. Präsident Kurt Gollowitzer versichert in einem Beitrag auf „Sky“, dass man der Bundesliga klar darlegen werde, was man schon umgesetzt hat und welche Pläne noch offen sind. „Das wird uns durchaus gelingen.“