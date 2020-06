Aus "Fußball-Scheißgasse" heraus: Doch kein Sofort-Umbau bei Sturm

Die Spieler des SK Sturm haben die angedrohten Konsequenzen gerade noch vermieden. "Es wird jetzt nicht sofort den großen Umbruch geben. Bei einem Sieg in Hartberg und mit dieser Leistung ist das nicht nötig", sagte Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker nach dem späten 2:1-Derbysieg am Sonntagabend. "Wir werden die Saison mit der bestmöglichen Mannschaft zu Ende spielen."

Schicker hatte zuletzt das vorzeitige Meisterschaftsende für manchen Akteur in Aussicht gestellt, sollte die Hartberg-Partie erneut danebengehen. "Wie wir aber gespielt haben, war eine richtige Reaktion, mit Leidenschaft und Herz und richtig aggressiv nach vorne. Ich bin sehr glücklich, dass die Mannschaft in einer so schwierigen Phase gezeigt hat, dass mit Sturm noch zu rechnen ist", sagte Schicker.

Der 33-Jährige wollte nach dem Lebenszeichen "nicht himmelhochjauchzend" sein, sah sich in seinem Warnschuss aber bestätigt. "Es war wichtig, klare Worte zu finden. Damit die Mannschaft weiß, dass ich am Trainer festhalte und von ihr eine Reaktion fordere."