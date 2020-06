Bundesliga-Abstiegskampf: Gedränge auf dem absteigenden Ast

SKN St. Pölten (16 Punkte)

„Jetzt ist richtig Feuer am Dach“, gab Robert Ibertsberger nach dem 1:1 gegen WSG Tirol zu, und der Ärger war dem Coach anzumerken. Die Niederösterreicher bringen sich regelmäßig selbst um die Früchte der Arbeit – und damit in die Bredouille. Am Dienstag verabsäumte es der SKN, einem angezählten Gegner das K.o. zu verpassen und musste am Ende sogar über das 1:1 glücklich sein. Ein Problem der Niederösterreicher: Sie beenden kaum einmal eine Partie zu elft, in der Qualifikationsgruppe flogen schon vier Spieler vom Feld. Gegen WSG Tirol leistete sich zuletzt Gorzel an der Mittellinie einen Aussetzer. Diese Undiszipliniert- und Dummheiten können sich im Finish rächen. Sollte der SKN absteigen, würde sich wohl auch die Verpflichtung von Georg Zellhofer zerschlagen, der als neuer Sportchef im Gespräch ist.