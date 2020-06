Angst in der Bundesliga: Wenn der Fall in die Versenkung droht

Lang ist es her, dass in Österreich ein Absteiger aus der höchsten Liga den sofortigen Wiederaufstieg geschafft hat – nämlich fast ein Vierteljahrhundert: 1995 musste der FC Linz als Neunter in die Relegation und scheiterte an Ried. Ein Jahr später kam der ehemalige VÖEST-Werksklub direkt aus der 2. Division zurück. Es sollte die letzte Saison des Meisters von 1974 in der Topliga sein. 1997 folgte die Fusion mit Lokalrivalen LASK.