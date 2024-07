Fast eine Million Schulden: Klub nach Zweitliga-Abstieg zahlungsunfähig

Der aus der 2. Fußball-Liga abgestiegene FC Dornbirn ist zahlungsunfähig. Über das Vereinsvermögen wurde am Montag am Landesgericht Feldkirch ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet. Die Passiva belaufen sich auf 908.700 Euro, der Verein beabsichtigt, 30 Prozent davon innerhalb von acht Monaten ab Annahme des Sanierungsplans zu bezahlen. 27 Arbeitnehmer sind betroffen, informierten der Kreditschutzverband KSV1870 in einer Aussendung.