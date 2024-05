Nicht mehr einzuholen: GAK steht als Meister und Aufsteiger fest

So mussten bzw. durften es die Grazer zuhause auf der Couch verfolgen, als Verfolger SV Ried auf der Hohen Warte gegen die Vienna am Sonntagvormittag nicht punkten konnte.

Vielleicht wäre es sportlich im eigenen Stadion schöner gewesen. Aber man kann sich den Zeitpunkt nicht immer aussuchen. Zu gut hatte der GAK unter Trainer Gernot Messner in den vergangenen Wochen bereits vorgebaut, um sich vier Runden vor Schluss den Meistertitel in der 2. Liga zu sichern und damit zum Aufsteiger in die Bundesliga zu werden.

Die Rieder haben sich schwer getan, gingen bereits in Minute 13 nach einem Tor von Kelvin Boateng in Rückstand, glichen aber in der 25. Minute durch Mark Grosse immerhin aus. Doch durch einen Treffer von Noah Bischof ging die Vienna nur zwei Minuten wieder in Führung.

14 Punkte war der GAK nach dem 1:0-Heimsieg vom Freitag gegen den FC Admira Wacker bereits vorne, vier Spiele sind noch zu spielen. Im Heimspiel gegen den SV Horn tritt der GAK nächste Woche also als designierter Meister an.

Rückkehr nach langer Reise

Für den GAK ist der Aufstieg das Ende einer langen Reise. In der Saison 2006/'07 war der Meister von 2004 nach 57 Jahren ununterbrochener Teilnahme an einer der beiden höchsten Spielklassen in die Regionalliga zwangsabgestiegen.

Nach Jahren in der Drittklassigkeit wurde der Spielbetrieb 2012 eingestellt. Es folgte ein Neustart in der achten Leistungsstufe. Schritt für Schritt kämpfte sich der GAK danach in den Profifußball zurück und verpasste im vergangenen Jahr trotz guter Ausgangslage die Rückkehr in die erste Liga nur ganz knapp - weil die Grazer in Dornbirn nicht über ein 1:1 hinauskamen, nutzte Blau-Weiß Linz die Gunst der Stunde und stieg auf.

Mit der Saison 2024/'25 kommt der GAK nun endlich wieder in der Erstklassigkeit an.