Barcelona und Real spielen 1:1, FC Bayern macht Überstunden

Das Schlagerspiel zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid im spanischen Cup hielt, was es versprach. In einem flotten Halbfinal-Hinspiel im Camp Nou wirkten die Gäste aus Madrid lange Zeit energischer und zielstrebiger. Bereits in der sechsten Minute hat Lucas Vasquez Real in Führung gebracht.

Den Katalanen, die ohne den angeschlagenen Lionel Messi begannen, fehlte lange Zeit Konzept und Ideen in der Offensive. In der 57. Minute gelang Malcolm dennoch der Ausgleich. Mit der Einwechslung von Messi in der 63. Minute nahm Barcelona endgültig das Heft in die Hand, Real konnte nur noch wenige Entlastungsangriffe starten und war bemüht, das gute Hinspielergebnis über die Zeit zu retten. Das Rückspiel in Madrid steigt am 27. Februar.