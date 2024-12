Brasiliens Fußball in der Krise: Kicker-Idol Ronaldo will ihn retten

Seine Kandidatur für die regulär im März 2026 stattfindende Wahl kündigte der Weltmeister von 1994 und 2002 in einem Interview des Portals Globo an. "Seit 20 Jahren herrscht Stillstand, ohne Perspektive", kritisierte der 48-Jährige. "Alle sind unzufrieden."

Was ich auf der Straße am meisten erlebe, ist, dass mich die Leute ansprechen und mich bitten, wieder zu spielen

Ronaldo: "Wir müssen wachsam sein"

Aufgrund juristischer Unabwägbarkeiten sind auch vorgezogene Wahlen ab März 2025 möglich. "Diese Verwaltungsskandale, die Unterlassungsklagen, all das hilft dem brasilianischen Fußball nicht. Wir müssen wachsam sein, sehen, was passiert, was passieren könnte, und auf die Situation vorbereitet sein", sagte Ronaldo. Er betonte, dass die Probleme des Verbands viel tiefer liegen würden, als sie allein an Rodrigues festmachen zu können.