Brasilien-Legende Ronaldo: "Entschuldige mich bei allen Müttern"

Und genau dafür entschuldigte sich der Superstar nun in einem Interview mit Sports Illustrated. "Ich entschuldige mich bei allen Müttern, die zusehen mussten, wie ihre Kinder den gleichen Haarschnitt bekamen", so Ronaldo. Selbst er fand die Frisur in der Nachbetrachtung "schrecklich".

Die vergessene Verletzung

Aber warum dann dieser eigenwillige Haarschnitt? Der Brasilianer hatte sich vor dem Halbfinale eine Muskelverletzung zugezogen, wovon er in den Medien allerdings ablenken wollte. "Deshalb habe ich mir die Haare geschnitten", erzählt der Torjäger. Die Teamkollegen rieten ihm jedenfalls, die Haare besser ganz abzurasieren. "Aber die Journalisten sahen meine Frisur und vergaßen die Verletzung."

Und so kam es, dass Ronaldo nicht nur Brasilien gegen die Türkei ins Finale und anschließend zum Titel führte, sondern auch noch mit seiner Frisur von sich Reden machte. Als er wenige Monate später bei Real Madrid vorgestellt wurde, war das unfreiwillige Markenzeichen aber bereits wieder Geschichte.