Brasilien schlägt Venezuela zum Auftakt der Copa America

Gastgeber und Titelverteidiger Brasilien ist erfolgreich in die Copa America gestartet. Die Mannschaft um Fußball-Superstar Neymar gewann das Eröffnungsspiel der Südamerikameisterschaft am Sonntag gegen Venezuela im Stadion Mane Garrincha in Brasilia mit 3:0 (1:0). Die Treffer erzielten Verteidiger Marquinhos nach einem Eckstoß von Neymar (23.), Neymar per Elfmeter (64.) und Gabriel Barbosa (89.).

Brasiliens Nationalteam kam zum achten Sieg hintereinander, zum siebenten Mal kassierten sie dabei keinen Gegentreffer. Die bisherigen fünf Austragungen der Copa America im eigenen Land hat Brasilien allesamt gewonnen.