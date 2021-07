Bondscoach Van Marwijk zurückgetreten

Bert van Marwijk hat die Konsequenzen aus dem EM-Debakel der Niederlande gezogen und seinen Rücktritt als Bondscoach erklärt.



"Ich habe lange gezweifelt, aber am Ende mich doch entschieden, diesen Schritt zu gehen", sagte der Teamchef am Mittwochabend.



Der frühere Dortmund-Trainer hatte seinen Vertrag Ende des vergangenen Jahres bis 2016 verlängert, war nach dem blamablen Vorrunden-Aus der punktlosen Oranjes aber stark in die Kritik geraten.



Van Marwijk hatte das Amt nach der EM 2008 als Nachfolger von Marco van Basten angetreten und führte die Oranjes bei der WM 2010 ins Finale, das gegen Spanien nach Verlängerung 0:1 verloren wurde.