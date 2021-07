"Blut geleckt": Frankfurts Traum von der Champions League

Eintracht Frankfurts rasanter Aufstieg vom als Absteiger gehandelten Club zum seriösen Champions-League-Anwärter geht weiter. Das Team von Trainer Adi Hütter verbesserte sich am Sonntagabend mit einem 3:0-Heimsieg über den VfB Stuttgart auf den vierten Platz der deutschen Fußball-Bundesliga. "Die Träumerei geht sicherlich weiter", meinte Hütter nach dem Erfolg mit Blick auf die Tabelle.

Die Zahlen und Fakten sprechen eine klare Sprache: Die Eintracht ist in 14 Pflichtspielen 2019 ungeschlagen, steht nach dem fünften Liga-Sieg en suite auf einem Champions-League-Rang und hat auch in der Europa League vor dem Viertelfinale gegen Benfica Lissabon (11./18. April) Chancen auf den ganz großen internationalen Wurf, das schon bald in Duellen mit Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo in der Königsklasse gipfeln könnte.