Cup der ungenützten Chancen

Der österreichische Cup ist gerade einmal zwei Runden alt und für die halbe Bundesliga ist der Bewerb schon wieder Geschichte.

Nach dem für die höchste Liga eher peinlichen Ausgang der Vorsaison – Cuspieger und Drittligist Pasching eliminierte auswärts nacheinander Rapid, Salzburg und im Finale die Austria – scheint es für die sogenannten Großen das große Ziel zu sein, ja keinen Fettnapf auszulassen.

In der ersten Rund nahm Rapid beim LASK (nach zwei Stunden ohne Tor und 4:5 im Elfmeterschießen) den Hut, Grödig bei Austria Salzburg (1:1, k.o. im Elferschießen). Am vergangenen Dienstag stolperte Innsbruck in Pasching, Meister und Champions-League-Teilnehmer Austria Wien machte sich in Kalsdorf, immerhin 13. der Regionalliga Mitte, aus dem Staub. Am Mittwoch musste im Duell Sturm Graz gegen Wiener Neustadt gezwungenermaßen ein weiterer Bundesliga-Vertreter ins Out des Cup-Bewerbs. Ein Bewerb, der die Grenzen des Profifußballs in Österreich schonungslos aufzeigt, oder der von den Bundesligisten einfach nicht mit dem erforderlichen Ernst in Angriff genommen wird?

Der ÖFB ist für Ausrichtung des von Samsung gesponserten Cups verantwortlich, aber machtlos gegen das reihenweise Ausscheiden der vermeintlich besten Vereine. ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig: „Natürlich gibt’s an der Schnittstelle zwischen Amateur- und Profifußball immer wieder Überraschungen. Was aber wirklich wehtut, ist, dass es die Austria sogar in numerischer Überlegenheit gegen einen einen Regionalligisten nicht schafft.“