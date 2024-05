Nach nur fünf Monaten: Union Berlin trennt sich von Nenad Bjelica

Nach nur knapp über fünf Monaten im Amt muss Nenad Bjelica seine Koffer bei Union Berlin wieder packen. Nach der 3:4-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den direkten Abstiegskonkurrenten VfL Bochum wurde der 52-Jährige am Montag von seinen Aufgaben entbunden.

In den letzten zwei Saisonspielen soll nun Interimstrainer Marco Grote den Hauptstadtklub vor einem möglichen Abstieg in die 2. Liga bewahren. "Wir brauchen im Kampf um den Verbleib in der Bundesliga die Kraft des gesamten Vereins und natürlich auch die unserer Mannschaft. Marco Grote und seinem Team trauen wir zu, unsere Spieler wieder an ihre Leistungsgrenze zu führen, um die verbleibenden Partien bis zum Saisonende erfolgreich zu gestalten", erklärte Union-Präsident Dirk Zingler.