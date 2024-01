"Ich war etwas aufgebracht", sagte er beim TV-Sender Sky. Sein Verhalten sei aber "nicht in Ordnung. Das ist nicht zu tolerieren, was ich gemacht habe. Ich verstehe die Rote Karte." Sané kam mit Gelb davon. Die Union-Spieler sahen nicht nur ihren Coach in der Verantwortung. "Ich will nichts schönreden, aber es war gut provoziert. Aber es entschuldigt nichts", sagte Verteidiger Kevin Vogt. Sane selbst betonte in der "Bild", dass er eigentlich nur schnell wieder den Ball haben wollte, um den nächsten Angriff zu starten. "Dann wurde es etwas wild und er hat mir ins Gesicht gegriffen."