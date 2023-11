Ein Ex-Austria-Coach in der Pole Position bei Union Berlin

Am Samstagabend hatte der Kicker zunächst berichtet, dass sich die Zeichen verdichteten, dass Real-Madrid-Legende Raúl die Nachfolge des langjährigen Erfolgstrainers Urs Fischer bei den Köpenickern, wo der Burgenländer Christopher Trimmel spielt, antritt. Union und der Schweizer hatten sich in der vergangenen Woche nach einer monatelangen Zeit ohne Sieg und dem Abrutschen in die Abstiegsregion einvernehmlich getrennt.