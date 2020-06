Die zweite Wahl wird Stögers Erbe

Premiere bei der Austria: Erstmals ist ein Kroate Trainer beim Meister. Nenad Bjelica, bisher WAC-Coach, übernimmt den nach dem Abgang von Peter Stöger nach Köln vakanten Posten.

Die Verpflichtung des 41-Jährigen war ein Wochenendprojekt. „Ich hatte den Tipp bekommen, dass Nenad Bjelica eine Ausstiegsklausel hat. Ich habe ihn am Freitag angerufen und gefragt, wie hoch diese ist. Es war eine realistische Sache“, erzählt Austria-Sportvorstand Thomas Parits. Am Samstag fand in Hartberg das erste Treffen statt. „Wir sind uns nach drei Stunden einig geworden“, sagt Parits.

Weil Bjelica aber nur eine mündliche Abmachung mit WAC-Präsident Dietmar Riegler hatte, musste dieser seine Zusage geben. „Er hat sich an alles gehalten, was vereinbart war. Dafür möchte ich mich bedanken“, erzählt Parits. Danach fehlte am Sonntagabend nur mehr das Okay des Austria-Aufsichtsrates. Dieses erhielt Parits einstimmig: „Um 23 Uhr war der Deal endgültig durch.“

Bjelica wurde mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. „Er hat in den letzten Jahren sehr gute Arbeit bei Wolfsberg geleistet. Die Mannschaft hat so gespielt wie wir. Ich bin überzeugt, dass er sehr gut zu uns passt“, ist sich Parits sicher.

Wie hoch die Ablöse für Bjelica war, ist geheim. Es ist aber die höchste Summe, die der WAC je für einen Abgang kassiert hat. Aus dem Umfeld der Kärntner war zu hören, dass Bjelica etwas über 300.000 Euro wert war.