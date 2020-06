Bjelica: „Ich ziele immer aufs Maximum“

Das Rätselraten, wer bei der Austria Nachfolger von Peter Stöger wird, ist vorbei. Laut KURIER-Informationen wird Nenad Bjelica die nach Stögers Abgang nach Köln vakante Trainerposition beim Meister übernehmen. Der Kroate bestätigte im KURIER-Gespräch: "Ja, ich bin der neue Austria-Trainer."

Der 41-jährige Kroate betreute seit Mai 2010 den Wolfsberger AC. Mit dem Klub aus Kärnten stieg er von einem Jahr erstmals in die Bundesliga auf und führte den Aufsteiger fast in die Europa League. Bjelica fügte mit seiner Mannschaft der Austria in der Meistersaison die höchste Niederlage zu. Der WAC gewann im Frühjahr in Wien mit 4:0.

Bjelica absolvierte als Spieler neun Länderspiele für Kroatien und war bei der EM 2004 in zwei Partien im Einsatz. Er spielte in Spanien ( Albacete, Betis Sevilla, Las Palmas), in Deutschland ( Kaiserslautern) und in Österreich ( Admira, FC Kärnten).

Vor dem WAC trainierte der Kroate auch schon den FC Kärnten und den FC Lustenau.