Bizarre Fehde: Wenn sich zwei Ex-Rapidler in die Haare kriegen

Am Mittwoch legte Schuiteman in einer Pressekonferenz gegen seinen Vorgänger nach. Vor seiner Ankunft sei „amateurhaft“ gearbeitet worden, meinte der ehemalige GAK-Spieler. Weil drei wichtige Spieler fehlen würden, fehle es dem Kader an „Balance“. Es seien Fehler passiert, die „leicht vermeidbar“ gewesen wären.

Das Vorgehen in den Fällen der Spieler Ed Francis, Allen Njie und Marko Basic bezeichnet Schuiteman als „amateurhaft“. Dass Basic den Schweizer Zweitligisten ohne Ablösesumme nach China verlassen habe, nannte der 46-Jährige einen „Wahnsinn, jeder Anfänger hätte da etwas herausgeholt“. Beim Engländer Francis habe man es versäumt, ihn bei der Gemeinde anzumelden, und Njie habe während der Corona-Pause gar nicht nach Hause nach Liberia reisen wollen. Dort sitzt er nun fest.