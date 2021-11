Bitter Niederlage für U21: EM rückt in weite Ferne

Kroatien effizient

„Wir waren in der ersten Halbzeit übermotiviert“, analysierte Gregoritsch nach der Partie. Sein Team gerieten nach einem Patzer von Keeper Niklas Hedl früh in Rückstand (14.). Während Österreich mit Barcelona-Legionär Yusuf Demir seine Chancen nicht nutzen konnte, zeigten sich die Gäste als Meister der Effizienz. Franjic (14.) und Salzburg-Legionär Sucic per Elfmeter (55.) stellten auf 3:0. Die Sorgenfalten bei Coach Gregoritsch in der „Keine-Sorgen-Arena“ von Ried wurden immer größer. Doch seine Mannschaft gab nicht auf, Romano Schmid ließ mit dem 1:3 noch einmal Hoffnung aufkeimen (67.). Doch wenn es nicht läuft, kommt auch noch Pech dazu: Junior Adamu traf in der Schlussphase gleich zweimal die Stange.