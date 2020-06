Bilanz: Spritzige Salzburger, müde Austrianer, clevere Rapidler

Es geht Schlag auf Schlag in der Bundesliga. Vor elf Tagen fanden die ersten Spiele nach der Coronavirus-Krise statt. Mittlerweile ist fast ein Drittel der Partien der Meister- und der Qualigruppe absolviert. Für den KURIER ist das Grund genug, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Was war positiv, was negativ?

Plus: Salzburgs Spielfreude

2:0 gegen Rapid, 6:0 in Hartberg und 5:1 bei Sturm: Salzburg ist perfekt aus der Coronavirus-Krise gekommen. Mit sechs (nach Halbierung drei) Punkten Rückstand auf den LASK wurde der Grunddurchgang beendet. Nach drei Runden der Meistergruppe liegt man sieben Zähler vor dem Zweiten Rapid. „Wenn wir unsere Leistung bringen, werden wir Meister“, ist sich Dominik Szoboszlai sicher. Der Ungar war in Graz mit drei Toren überragend. Der 19-Jährige ist einer, dem die lange Pause besonders gutgetan hat.