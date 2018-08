Bilanz nach Slovan-Spiel: Polizist erlitt Schienbeinbruch

Rund 300 Anhänger von Slovan Bratislava erlebten die 4:0 Niederlage ihres Klubs gegen Rapid Wien gestern nicht im Stadion. Die Bilanz einer Chaos-Nacht.

Gegen 18 Uhr trafen sich etwa 600 slowakische Fans in Oberlaa. Ihr Ziel: Das Allianz-Stadion in Hütteldorf. Doch so weit sollten sie nicht kommen. Kurz vor Schönbrunn rissen die Fans eine U-Bahn-Türe auf, stoppten den Zug und stürmten die Gleise. Die Polizei wollte die Personen schließlich über die Linzer Straße zu Fuß in das Stadion begleiten.

Nach zahlreichen Übertretungen gegen das Vermummungsverbot und Pyrotechnikeinsatz plünderten die Bratislava-Anhänger auch noch einen Tankstellenshop. Danach hielt die Polizei den Fan-Zug an, um Identitätsfeststellungen durchzuführen. 480 Identitätsfeststellungen sollten es an diesem Abend insgesamt werden.