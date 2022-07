Bierhoff will Kanzler Scholz ungleiche Bezahlung im Fußball erklären

DFB-Direktor Oliver Bierhoff hat den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem Gespräch über das Thema Equal Pay bei Nationalteams eingeladen. Zuvor hatte SPD-Politiker Scholz am Dienstag in einem Tweet gleiche Bezahlung für Frauen und Männer im Fußball gefordert. "Mich wundert jetzt ein bisschen die Aussage. Ich lade ihn gerne mal ein. Dann kläre ich ihn ein bisschen besser über die Zahlen auf", sagte Bierhoff in der ARD.

Zuvor hatte Scholz getwittert: "Wir haben 2022. Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. Spanien hat da die Nase vorn."