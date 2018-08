Bewährungsstrafe für den Bruder von Lionel Messi

Matias Messi, der ältere Bruder von Fußball-Weltstar Lionel Messi, ist wegen unerlaubten Tragens einer Schusswaffe zu einer Bewährungsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Er darf in den nächsten vier Jahren nicht straffällig werden, keine Drogen konsumieren und muss der Justiz mögliche Wohnortwechsel melden, wie Staatsanwalt Lucas Altare am Donnerstag sagte.

Allerdings konnte das Gericht in Messis Geburtsstadt Rosario, 300 Kilometer nördlich von Buenos Aires, nicht klären, ob der Verurteilte die Waffe zu illegalen Zwecken getragen hatte. Er war am 30. November von einem gekenterten Schiff in einem Fluss gerettet worden, trug dabei allerdings eine Waffe bei sich. Daraufhin wurde er festgenommen.

Das schwarze Schaf

Matias Messi gilt als das schwarze Schaf der Familie. Bereits im September 2015 war eine Schusswaffe bei ihm beschlagnahmt worden. Damals wurde der Bruder des Fußball-Weltstars zur Verrichtung gemeinnütziger Arbeit verurteilt.