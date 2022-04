Berüchtigter Spielerberater Mino Raiola ist tot

Neben den genannten Spielern arbeitete Raiola etwa für Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Matthijs de Ligt und Mario Balotelli. Die vergangenen Monate waren arbeitsreich für den 54-Jährigen, immerhin stehen Haaland- und Pogba-Transfers bevor.

Anfänge mit Jonk und Bergkamp

Raiola wurde in Italien geboren, wuchs aber in den Niederlanden auf, wo er zunächst in der Familien-Pizzeria arbeitete. Später schlug er eine Karriere als Sport-Agent ein, seine ersten Kunden waren Fußballer wie etwa Dennis Bergkamp und Wim Jonk, die er nach Italien transferierte.

Ein paar Jahre später wurde er zu einem der mächtigsten und gefürchtetsten Agenten des weltweiten Fußballs. Allein im Jahr 2020 sollen "seine" Transfers laut Forbes- Magazin insgesamt 80 Millionen Euro eingespielt haben. Sein persönliches Vermögen wurde auf über 60 Millionen Euro geschätzt. Laut Medienberichten soll Raiola mit dem Rekordtransfer von Pogba von Juventus an Manchester United im Jahr 2016 mehr als 20 Millionen Euro verdient haben.