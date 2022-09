Blamage in Augsburg: Ex-Salzburger Berisha schockt die Bayern

W├Ąhrend Dortmund gegen Schalke einen knappen 1:0-Derby-Sieg feierte, hat Bayern M├╝nchen zum vierten Mal in Folge in der deutschen Bundesliga einen Sieg verpasst. Nach drei Remis gab es am Samstag sogar eine blamable 0:1-Niederlage beim FC Augsburg. Beim 1:1 von Bayer Leverkusen gegen Bremen blieb ein zweiter der vier Champions-League-Teilnehmer ohne durchschlagenden Erfolg.