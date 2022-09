Elftes Tor im siebten Spiel: ManCity-Star Haaland jubelt erneut

Manchester City hat auch dank der Treffsicherheit von Ausnahmestürmer Erling Haaland seinen dritten Sieg in Serie gefeiert und bleibt in der Premier League ungeschlagen. Der englische Meister gewann am Samstag bei den dezimierten Wolverhampton Wanderers mit 3:0 (2:0) und übernahm zumindest vorübergehend die Tabellenführung.