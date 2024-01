Beim Laufen in der Heimat verletzt: Operation für Rapid-Legionär

Unglücklich verläuft bislang das Engagement von Thierry Gale bei Rapid. Der erste Spieler aus Barbados, der in Österreichs Bundesliga gewechselt ist, fällt länger aus. Der 21-jährige Flügelstürmer musste operiert werden - wegen "einer nicht unkomplizierten Verletzung an der Zehe", wie Rapid mitteilt.

Gale kam im August um knapp 700.000 Euro Ablöse von Dila Gori in Georgien. Der flinke Teamspieler sollte als Nachfolger von Marco Grüll aufgebaut werden. Schnell fielen aber Mängel in der Defensive und im taktischen Bereich auf. Ex-Trainer Zoran Barisic wollte Gale deswegen langfristig entwickeln: „Er wird Zeit benötigen.“

Rolle als Joker

Der Neue kam in der Bundesliga stets als Joker zum Einsatz, insgesamt fünf Mal. Der Höhepunkt war der späte Ausgleich per Kopf zum 3:3 gegen den LASK. Allerdings musste der Dribbler in vier Partien über die volle Spielzeit von draußen zuschauen – darunter bei den beiden Siegen unter dem neuen Trainer Robert Klauß.