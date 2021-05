Beim FC Barcelona haben die Frauen die Männer überholt

2019 wurde der FC Barcelona zuletzt Meister, heuer schied man am Samstag aus dem Dreikampf mit Atlético und Real Madrid aus. 2015 gewann Barcelona zuletzt die Champions League, diese Saison schied man im Achtelfinale sang- und klanglos gegen Paris aus. Letztes Jahr wurde man von dem Bayern gar gedemütigt.

Aber es geht auch anders.

Während Messi und Co. in dieser Saison alle großen Titel verpassen, haben sich die Frauen erstmals zu Europas Königinnen gekrönt. Mit 4:0 fegten sie am Sonntag den FC Chelsea in Göteborg aus dem Stadion. Es war der erste Champions-League-Titel für ein spanisches Frauen-Team.

Nach dem Sieg in Schweden stieg die Mega-Party. Bier und Sekt in der Kabine, Disco im Mannschaftsbus und in der Nacht noch per Flieger heim nach Barcelona. Bei den Herren dreht sich alles um die launische Diva Lionel Messi.

Nackte Tatsachen

Doch in den sozialen Medien wurde am Montag nicht nach Lionel Messi gesucht. Marta Torrejon posierte in der Kabine nackt mit dem Champions-League-Pokal, postete das Bild auf Instagram und bekam dafür Jubel ihrer Mitspielerinnen.