Nagelsmann entschuldigt sich bei Freiburg: "Habe Fehler gemacht"

Bayern Münchens Trainer Julian Nagelsmann hat sich bei seinem Freiburger Kollegen Christian Streich für seine Äußerungen zum Einspruch des Sportklubs gegen die Wertung des Spiels vor einer Woche entschuldigt. "Ich bin schon einer, der seine Meinung sagt. Ich bin aber auch einer, der zugibt, wenn er einen Fehler gemacht hat. In dem Fall habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe die große Dimension des Rechtes, des Sportrechtes, des e.V.-Rechtes nicht auf dem Schirm gehabt und auch nicht begriffen. Da bin ich ehrlich", sagte Nagelsmann dem TV-Sender Sky am Rande des Bundesligaspiels gegen den FC Augsburg und betonte: "Sorry an Freiburg, sorry an Christian".