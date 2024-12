In Gedenken an Magdeburg: Bayern verzichtet nach Kantersieg auf Weihnachtsfeier

Bayern baute seine Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga vorerst aus. Eine Woche nach der knappen 1:2-Niederlage in Mainz zeigten die Bayern ein anderes Gesicht und besiegten RB Leipzig zum Auftakt des 15. Spieltags daheim klar mit 5:1 .

Die Treffer für den deutschen Rekordmeister erzielten Jamal Musiala (1.), ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer (25.), dem sein erstes Liga-Tor für die Bayern gelang, Joshua Kimmich (36.), Leroy Sané (75.) und Alphonso Davies (78.). Der Ex-Salzburger Benjamin Sesko konnte nur kurz ausgleichen (2.) Für die Leipziger endete mit der Niederlage in München der positive Trend, der sich nach sechs sieglosen November-Spielen in Folge in den letzten Wochen abgezeichnet hatte. Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Österreichs frisch gekürter Fußballer des Jahres, Christoph Baumgartner, standen allesamt in der Startelf.

Am Ende gab es aber keine jubelnden Bayern-Spieler. Groß war die Bestürzung über das Attentat in Magdeburg. Die geplante Zeremonie wurde abgesagt.