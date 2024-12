Deutsche Bundesliga: Bayern stolpert, Eklat in Berlin

Die Bayern haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger, Titelverteidiger Leverkusen . Der Rekordmeister kam am Samstagnachmittag bei Mainz 05 mit 1:2 unter die Räder. Matchwinner war der Koreaner Lee Jae-sung , der beide Treffer der Gastgeber erzielte.

Beim zweiten Treffer nahm sich Lee den Ball im Strafraum sehenswert an, ließ Kimmich mit einer Drehung ins Leere fahren und vollendete mühelos (60.). Der Anschlusstreffer zum 2:1 durch Leroy Sane, eingeleitet von Konrad Laimer, kam zu spät (87.).

Die Bayern verloren in der Tabelle an Boden, weil sich Leverkusen keine Blöße gab und in Augsburg mühelos mit 2:0 gewann.