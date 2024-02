Siege von Leverkusen und den Bayern vor dem Bundesliga-Gipfel

Bayer Leverkusen hat auch vor dem anstehenden Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München am nächsten Samstag keine Schwäche gezeigt. Die Werkself gewann am Samstag bei Schlusslicht SV Darmstadt 98 mit 2:0 (1:0) und bleibt weiter ungeschlagen an der Tabellenspitze. Nathan Tello avancierte mit einem Doppelpack in der 33. und 52. Minute vor 17.810 Zuschauern zum Matchwinner.

Leverkusen liegt damit weiter zwei Punkte vor den Bayern, die sich durch das nächste Tor von Harry Kane zu einem äußerst mühevollen 3:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach gekämpft haben.