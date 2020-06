Bayern-Meisterfeier auf Einzeltischen und ein Tänzchen von Alaba

Dieser Titelgewinn wird David Alaba und seinen Klubkollegen bei Bayern München lange in Erinnerung bleiben. Der deutsche Rekordmeister sicherte sich am Dienstagabend mit einem glanzlosen 1:0-Sieg bei Werder Bremen vorzeitig die insgesamt 30. Meisterwürde, die in Zeiten der Coronakrise jedoch nicht in gewohnter Manier gefeiert werden konnte.

Zwar legte David Alaba in der Kabine noch ein Tänzchen hin und stimmte den einen oder anderen Gesang an, doch bei der Abfahrt aus dem Weserstadion kam kurz vor Mitternacht keine Meisterstimmung auf. Lediglich rund 20 Schaulustige warteten vor dem Mannschaftsbus des neuen und alten deutschen Meisters, als Spieler, Trainer und Betreuer mit Masken vor dem Mund einstiegen und in Richtung des Bremer Atlantic-Hotels davonfuhren. Einzig Bayern-Urgestein Thomas Müller, der nun wie Alaba bei der Spielerrekordmarke von neun deutschen Meistertiteln hält, stimmte ein kurzes Liedchen mit den Fans an.