Bayern fixiert achten Meistertitel in Folge, Alaba neuer Rekordhalter

In Deutschland nichts Neues: Der Fußball-Meister heißt wie in den vergangenen sieben Jahren FC Bayern München. Nach einem 1:0-Sieg bei Werder Bremen in der 32. Runde ist den Münchnern die Meisterschale nicht mehr zu nehmen. Zwei Spieltage vor Saisonende hat der Spitzenreiter uneinholbare zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Verfolger Borussia Dortmund.

Den entscheidenden Treffer für die glanzlosen Bayern erzielte Robert Lewandowski in der 43. Minute mit seinem 46. Pflichtspieltor der Saison. "Das ist besonders. Ohne Fans zu feiern ist ein bisschen kompliziert. Es fehlt die Stimmung und die Leidenschaft der Fans. Aber wir sind froh, dass wir deutscher Meister sind. Es war ein langer Kampf", sagte der Matchwinner bei Sky.

Für die geschlagenen Bremer wird dagegen die Luft im Abstiegskampf immer dünner. Nach der 18. Saison-Niederlage liegen die Norddeutschen auf dem vorletzten Tabellenrang, punktgleich mit Fortuna Düsseldorf, die auf dem Relegationsplatz steht.