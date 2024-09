Kein Sieger im Spitzenspiel zwischen Bayern und Leverkusen

Keinen Sieger gab es am Samstagabend im Spitzenspiel der Bundesliga zwischen dem Rekordmeister und dem Titelverteidiger: Die Partie Bayern vs. Leverkusen endete in München am Rande des Oktoberfests mit einem 1:1-Unentschieden. Damit halten die Münchner in der Tabelle den Vorsprung von drei Punkten auf den Konkurrenten.

Beide Treffer fielen am Samstag in der ersten Hälfte und aus der Distanz. Robert Andrich traf nach einer Ecke zur Leverkusener Führung (31.). Aleksandar Pavlovic, der zuvor den Gästen die Ecke ermöglicht hatte, sorgte für den Ausgleich. Mit einem herrlichen Volley, den Leverkusens Schlussmann Hradecky aber durchaus auch halten hätte können, traf der 20-Jährige zum 1:1 (39.).

In den zweiten Durchgang starteten die Bayern mit einem doppelten Aluminium-Treffer von Gnabry (48.), der für das 2:1 hätte sorgen müssen. Einige weitere Chancen ließ der Rekordmeister in Halbzeit zwei liegen. Leverkusen war mit dem Remis am Ende wohl zufrieden.

Bei Borussia Dortmund hofft man indes auf die Rückkehr von Marcel Sabitzer. Der Österreicher war am Freitag beim 4:2-Sieg gegen Bochum nicht dabei. Vor der Partie klärte Trainer Nuri Sahin auf: „Er hat die letzten zwei Tage leider nicht mit uns trainieren können, er hat leichte Probleme.“ Der Coach fügte hinzu, dass man hoffe, dass der 30-jährige Österreicher am Dienstag in der Champions League gegen Celtic Glasgow wieder zur Verfügung stehe. „Er ist für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler“, betonte Sahin. Nach dem Spiel gab Sportdirektor Sebastian Kehl Entwarnung. Sabitzer sei nur „leicht angeschlagen“ gewesen, werde aber höchstwahrscheinlich bis Dienstag rechtzeitig wieder fit sein.