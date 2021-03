Bayern-Legende Scholl über Alaba: "Weiß nicht, was er da will"

"Hat keinen Ball mehr getroffen"

Alaba sei dann schnell in den Profikader berufen worden, was Scholl nicht überraschte. Er schildert daraufhin, wie der Österreicher seinen ersten großen Rückschlag erlitt. Unter einem Trainer, mit dem Scholl so seine Probleme hatte: "Van Gaal hat ihn dann fallen lassen, nach einem Spiel in Frankfurt, das David dann alleine verloren hat. Mit 17 hat er zwei Fehler in den Schlussminuten gemacht. Sie haben das Spiel verloren (Anm.: 1:2), und er hat ihn wieder zu den Amateuren geschickt. Zu mir"