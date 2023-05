Bayern-Blamage und Schalke-Trauma: Die Titelkrimis der Bundesliga

1991/1992

Drei Teams gingen mit gleicher Punkteausbeute in den letzten Spieltag. Leader Frankfurt nahm sich nach einem 1:2 in Rostock selbst aus dem Meister-Rennen. So fiel die Titel-Entscheidung zwischen Stuttgart und Dortmund. Bis vier Minuten vor dem Spielende wähnte sich der BVB als deutscher Meister, ehe Guido Buchwald kurz vor Schluss zum 2:1 gegen Leverkusen traf – der VfB war Meister.

1994/1995

Die in dieser Saison schwachen Bayern wurden zum Zünglein an der Waage im Titelkampf zwischen Dortmund und Bremen. Mit einem 3:1-Sieg am 34. Spieltag gegen Leader Bremen lieferte der FCB eine Steilvorlage für den BVB, der diese annahm und den HSV 2:0 schlug. Pikant: Werder-Trainer Otto Rehhagel wechselte mit Andi Herzog danach nach München.