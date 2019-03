Barcelona will in Zukunft mit Katalonien-Trikot spielen

Der FC Barcelona will laut einem Bericht der spanischen Sportzeitung As künftig bei Gastspielen in Madrid auf das traditionelle Blau und Rot verzichten. Stattdessen soll in der kommenden Saison in einigen ausgewählten Spielen - unter anderem in Clasico-Auswärtspartien bei Real Madrid - ein Ausweichtrikot mit besonderem Design zum Einsatz kommen.

Laut As soll in einigen "großen Spielen" ein Trikot in den Farben der Senyera, der katalanischen Flagge, zum Einsatz kommen. Das gelbe Trikot mit vier roten Streifen soll dabei wohl auch eine politische Botschaft senden, vor allem, wenn in Madrid gespielt wird.

Bisher hatte Barcelona bei Spielen gegen Madrid im Santiago Bernabéu stets auf das angestammte blau-rote Dress gesetzt. Das neue Heimtrikot für die kommende Saison hat bereits für Unmut gesorgt - es wird nämlich nicht gestreift, sondern kariert ausfallen.