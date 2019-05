Barcelona vs. Liverpool: Seltenes Duell zweier Großmächte

Die Königsklasse, einmal anders: Nicht die Bayern gegen Real, Paris Saint-Germain gegen Chelsea oder wieder ein Madrider Stadtderby, wie schon so oft in K.-o.-Duellen der letzten Jahre. Im zweiten Halbfinal-Hinspiel empfängt am Mittwoch der FC Barcelona den FC Liverpool (21 Uhr, live Sky und DAZN). Ein Duell zweier ganz großer Klubs in Europa, das es zuletzt 2006/’07 gegeben hat. Die beiden Kontrahenten gehören neben Real, Milan und den Bayern auch zu jenen fünf Klubs, die den Bewerb zumindest fünf Mal gewonnen haben und deshalb den begehrten Aufnäher am Trikotärmel tragen dürfen, der den Pokal der Champions League und darin die Zahl der Triumphe zeigt.

Direkt außergewöhnlich, dass es dieses Duell dennoch bisher so selten gegeben hat. Acht Mal haben die beiden Klubs bisher in europäischen Bewerben gegeneinander gespielt, unentschieden ist dabei nur das Torverhältnis von 6:6. Ansonsten haben die Engländer klar die Nase vorn, mit 3:2 Siegen bei drei Remis und vor allem in K.-o.-Duellen, wo Barcelona gegen die Reds bisher noch jedes Mal ausgeschieden ist. Im Achtelfinale vor zwölf Jahren ebenso wie in den Halbfinalduellen 2001 und 1976.

Was diesmal zu erwarten ist? Zumindest die Vorzeichen sprechen für mehr Tore als in den bisherigen Duellen. Barcelona ist mit 128 erzielten Toren in vier Bewerben ebenso eine Tormaschine wie Liverpool mit bisher 104 erzielten Treffern. Treffsicherster Schütze ist Lionel Messi – wie könnte es anders sein? Der Argentinier ist mit 46 erzielten Toren für 36 Prozent der Barça-Treffer verantwortlich. Sturmpartner Luis Suárez hat 24 Mal getroffen. Bei Liverpool dominiert wie schon im Vorjahr das Trio Salah (25), Mané (24) und Firmino (16.). Doch es sind vor allem zwei kontroverse Fußballphilosophien, die da aufeinandertreffen.