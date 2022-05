Barcelona lockt Bayern-Star Lewandowski mit Dreijahresvertrag

Der drohende Abgang von Weltfußballer Robert Lewandowski stellt die geplanten Meisterfeierlichkeiten des FC Bayern München in den Schatten. Wie der "kicker" berichtet, soll der Serien-Torschützenkönig der deutschen Bundesliga die Vereinsbosse nicht nur davon unterrichtet haben, dass er seinen im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern will. Der Pole will angeblich schon nach dieser Saison für den FC Barcelona statt für die Bayern stürmen.

Laut spanischen Medienberichten soll Barca dem 33-Jährigen einen Dreijahresvertrag angeboten haben. Der finanziell schwer angeschlagenen langjährige Lionel-Messi-Club nahm am Donnerstagabend 20 Millionen Euro für den Verkauf von Philippe Coutinho an Aston Villa ein. Weiteres Geld könnte kommen, wenn Manchester United - wie kolportiert - Frenkie de Jong von den Katalanen holen würde.