Barcelona im freien Fall: Trainer Koeman steht vor der Ablöse

Noch desaströser ist der Blick auf die Champions-League-Bilanz. Nach zwei Spielen steht Barca mit zwei Niederlagen und einem Torverhältnis von 0:6 am letzten Tabellenplatz. Es war das erste Mal seit 1972, dass die Katalanen ihre ersten beiden Spiele im Europapokal verloren. Es ist der zweitschlechteste Start aller 32 Teams in die diesjährige Champions League, nur Malmö kassierte ein Tor mehr.

Auch Real Madrid stolpert

Die Machtverhältnisse im Weltfußball scheinen sich langsam aber doch zu verschieben. Die spanischen Giganten wackeln. Obwohl Real Madrid Tabellenführer in Spanien ist, kassierten auch die Königlichen am Dienstag eine herbe Niederlage in der Champions League. Gegen den Moldauer Klub Sheriff Tiraspol verlor Real im eigenen Stadion mit 1:2. Vor einigen Jahren wären solche Ergebnisse kaum denkbar gewesen, dominierten Barcelona und Real doch die Champions League regelmäßig.