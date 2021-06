Barcelona ausgestochen: Wijnaldum-Wechsel zu PSG ist fix

Der niederländische Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum schließt sich ablösefrei Frankreichs Fußball-Krösus Paris Saint-Germain an. Der 30-jährige, der dem Vernehmen nach auch heftig vom FC Barcelona umworben wurde, unterschrieb in Paris zu offenbar besseren Bezügen einen Dreijahresvertrag. Liverpools zuverlässiger Mittelfeldspieler bestritt für die "Reds" in fünf Jahren insgesamt 237 Spiele und gewann die Champions League sowie den ersten englischen Meistertitel seit 30 Jahren.