PSG-Boss stellt klar: Superstar Mbappé wird "niemals verkauft"

Kylian Mbappé wird PSG laut Klub-Präsident Nasser Al-Khelaifi nicht verlassen, dies erklärte er der französischen L'Equipe. Der 22-jährige Superstar wurde vor allem mit Real Madrid in Verbindung gebracht, aber man werde den Stürmer "niemals verkaufen" und auch "nie ohne Ablöse gehen". Kylian Mbappé habe in Paris "alles was er braucht."

"Wo könnte er hin? Welcher Verein kann heute in Sachen Ehrgeiz mit PSG mithalten? Ich kann nur sagen, dass die Dinge gut laufen und ich hoffe, dass wir eine Einigung erzielen können", sagt Al-Khelaifi, "Das ist Paris, das ist sein Land. Er hat eine Mission, nicht nur Fußball zu spielen, sondern auch die Ligue 1, sein Land und seine Hauptstadt zu fördern", verdeutlichte der Klub-Boss.

Al-Khelaifi äußerte sich auch zur Personalie Neymar: Dieser sei in Paris "glücklich" und denke nicht über eine Rückkehr zum FC Barcelona nach.