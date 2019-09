Barca stolpert durch Herbst: Schlechtester Start seit 25 Jahren

Dass Messi, der im August eine Wadenverletzung erlitten hatte, noch nicht seine normale Betriebstemperatur erreicht hat, ist nur ein Grund für die schon leicht prekäre Lage. Fati war zuletzt in der Offensive einer der wenigen Lichtblicke, beim erst 16-Jährigen sind Leistungsschwankungen aber normal.

Auch in der Abwehr gibt es Probleme: Barça hat in der Liga bereits neun Gegentore erhalten – das ist der Spitzenwert gemeinsam mit Betis Sevilla. Am Dienstag ist Villarreal im Camp Nou zu Gast.