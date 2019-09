Bankrott-Statistik: Daheim spielt die Austria wie ein Absteiger

Die Generali Arena, eine Festung, die von jedem Gegner im Handumdrehen eingenommen wird. Mit dieser Heim-Statistik spielt ein Verein normalerweise gegen den Abstieg.

Trainer Christian Ilzer gab den Derby-Verlierern für Montag und Dienstag frei, ab Mittwoch wird aufgearbeitet und versucht, die Fehler zu minimieren. Vor allem jene in der Defensive. "Wir brauchen in diesem Bereich mehr Stabilität, nicht nur personell, sondern generell auch vom Verhalten her." Soll heißen, die Austria serviert den Gegnern leichtfertig die Tore, so wie die ersten beiden im 329. Derby.