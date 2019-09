3:1-Sieg im Derby: Rapid verschärft die Krise der Austria

Spannendes Finish

Die Spannung blieb dem Spiel bis zum Schluss erhalten, Rapids Auer musste bei einem Eckball per Kopf auf der Linie retten, umgekehrt verjuxte Schobesberger den Matchball. Letztlich gewannen die Hütteldorfer nicht unverdient 3:1, weil bei der Austria einige ihrer Normalform hinter hechelten und Badji aus einem Konter in der Nachspielzeit noch traf. Mit dem Derbysieg bleibt Rapid weiterhin Tabellensechster, hat aber schon doppelt so viele Punkte wie die Austria.