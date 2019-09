Grazer Jubel in Altach, Hartberg schlägt auch St. Pölten

Sturm Graz bleibt an der Spitzengruppe dran. Nach einem 2:1-Sieg in Altach liegen die Steirer gleichauf mit dem WAC und nur einen Zähler hinter dem Zweiten LASK.

Von Beginn an war viel Bewegung im Spiel, zuerst hatte Altach, dann Sturm Vorteile. Gerade als die Vorarlberger aber ihre stärkste Phase präsentierten, sorgte Neuzugang Bekim Balaj per Kopf für die Führung. Die Vorarbeit leistete Hierländer aus einem Eckball, der ein Comeback in der Startelf gab. Altach ist in dieser Hinsicht sowieso Spitze. Es war der fünfte Gegentreffer in dieser Saison aus einem Corner, somit ist man die Nummer eins der Liga. Sturms Führung war etwas glücklich, da zuvor Jamnig die Chance zur Altacher Führung ausgelassen hatte.